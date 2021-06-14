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أمانة جدة تغلق 10 منشآت خالفت احترازات كورونا على الواجهة البحرية

أمانة جدة تغلق 10 منشآت خالفت احترازات كورونا على الواجهة البحرية
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تواصل – واس:

كثفت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث أجرت الفرق الميدانية أمس 171 جولة رصدت خلالها 18 مخالفة وأغلقت 10 مواقع.

وبينت الأمانة، أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في “الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط”، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة، مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا متزايداً من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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