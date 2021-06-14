الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الإثنين، عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ للكليات والمعاهد التابعة لها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ ولمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد عبر (الــرابـط).

وأوضحت الهيئة الملكية بأن حملة الشهادة الثانوية – علوم طبيعية – مسار علمي عليهم التقدم إلى كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، بالإضافة إلى كلية ينبع الصناعية، وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني، كما يتوجه حاملو شهادة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعربية والإدارية والعلوم الاجتماعية بمساريها الأدبي والإداري، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية أو ما يعادلها إلى كلية الجبيل الجامعية فرع الطالبات فقط، ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الجامعية لفرع الطالبات أيضا.

وحددت الهيئة شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون خريجاً من المرحلة الثانوية بحد أقصى عامي 1437هـ / 1438هـ فما فوق، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، كما يجب أن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بتاريخ العام الدراسي عام 1437 / 1438هـ فما بعد، وأن يكون لائق طبياً.

مواد ذات صلة

«الهيئة الملكية»: حالة وفاة و11 إصابة في حريق «ينبع الصناعية»

«الهيئة الملكية»: حالة وفاة و11 إصابة في حريق «ينبع الصناعية»

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالهيئة الملكية للجبيل.. الموعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالهيئة الملكية للجبيل.. الموعد وطريقة التقديم

«تغيرت في رمضان» برنامج تدريبي بالجبيل الصناعية

«تغيرت في رمضان» برنامج تدريبي بالجبيل الصناعية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة