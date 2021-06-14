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5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق.. «المرور» يحذر

5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق.. «المرور» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، من 5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق من قبل قادة المركبات.

وأوضحت إدارة المرور، أن تلك السلوكيات تتمثل في: التنقل من مسار إلى مسار آخر، السرعة الزائدة، عدم ترك مسافة آمنة، عدم مراعاة طريق المشاة، والتجاوز من أكتاف الطريق.

وقالت إدارة المرور تعليقا على تلك السلوكيات: “‏ماذا لو كان الطريق خال من هذه السلوكيات الخاطئة، ستكون طرقنا آمنة صحية مريحة.. وسيصل الجميع في الوقت المناسب”.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نبهت بأن: “‏قرارك بتغيير المسار بشكل مفاجيء يعرضك ويعرض الآخرين للخطر، فكر قبل أن تقرر، واتبع الخطوات الصحيحة لتغيير المسار وتذكر دائماً لسلامتك الزم مسارك”.

وأشارت إلى أن مسارات الطرق ليست مجرد خطوط مرسومة، ولكنها أشبه بلغة التواصل التي تساعدك باتخاذ القرار المناسب لتغيير المسار بما يضمن سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.

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