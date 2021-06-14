«السديس» يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على من يستوجب عملهم داخل الأماكن المكشوفة خلال أوقات الظهيرة.

وأكد على توفير مظلات شمسية لحماية الموظفين من حرارة الطقس الشديدة، مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين بالحرمين الشريفين من المخاطر الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس.