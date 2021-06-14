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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية على جازان وعسير

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية على جازان وعسير
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تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على (أبها، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل).

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.

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