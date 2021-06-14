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«مؤسسة الحبوب» تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي

«مؤسسة الحبوب» تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة، وذلك بقيمة بلغت نحو (94,2) مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ (336) مزارعاً قاموا بتوريد كمية بلغت (73.467) طناً.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (207.426) طن.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

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