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بـ4 مليارات ريال.. أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً في معرض مشروعات مكة الرقمي

بـ4 مليارات ريال.. أمانة جدة تقدم 88 مشروعاً في معرض مشروعات مكة الرقمي
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تواصل – واس:

قدمت أمانة محافظة جدة، 88 مشروعاً بقيمة 4.3 مليار ريال في معرض منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” بقبة جدة، إضافة لبرامجها ومبادراتها المتعلقة بـ أنسنة المدن التي تهدف لتحسين جودة الحياة بالمحافظة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

واستقطبت الأمانة من خلال جناحها في المعرض، الزوار بمشروع تطوير الواجهة البحرية بمنطقة “أبحر” أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، الذي تبلغ تكلفته 229 مليون ريال بمساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع وبطول 2,8 كيلومتر، مستعرضة مشروع تطوير “منتزه شرق جدة” بطول 4 كيلومترات وعرض 52 متراً ، وتكلفة 42 مليوناً وما يتضمنه المشروع من عناصر عديدة ومميزة تسهم في تطوير ونهضة المحافظة.

وتضمنت مشاركة أمانة جدة في معرض “مشروعات مكة الرقمي”، التعريف بـ مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف متر مربع وبتكلفة للمشروع تبلغ 80 مليون ريال، بالإضافة لاستعراض مشاريع صيانة وزراعة وتأهيل وتطوير 240 حديقة، إلى جانب تشجير وتطوير ممرات المشاة التي نفذتها الأمانة في عدد من الأحياء ومحاور جدة الرئيسي بقيمة 58 مليون ريال.

وسلطت الأمانة، الضوء على مجموعة من أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تتعلق بـ مبادرة برنامج تصريف مياه الأمطار والتي تبلغ قيمتها مليار و91 مليون ريال، كما تضمنت مشاركة الأمانة استعراض عدد من مشاريع الجسور والأنفاق والتي تبلغ تكلفتها 871 مليون ريال وتشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة.

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