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«الزعاق»: الأربعاء المقبل أول أيام موسم «التويبع».. وهذه أبرز سماته

«الزعاق»: الأربعاء المقبل أول أيام موسم «التويبع».. وهذه أبرز سماته
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، إن يوم الأربعاء المقبل سيكون أول أيام موسم التويبع ومدته 13 يوماً، وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ. 

وأوضح “الزعاق” في مقطع مصور نشره على تويتر، أنه قبل دخول موسم التويبع تنشط رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة على جنوب العراق والكويت والمناطق الشرقية والوسطى من المملكة.  

وأشار إلى أن التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليالي السنة، ويبدأ فيه موسم الغبيرة على منطقة جازان، مبينا أن نزول الأمطار ينتهي في موسم التويبع بجميع الدول العربية عدا عمان واليمن وجنوب المملكة.

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