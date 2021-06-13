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المملكة تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر عدد مترافعين عن السجناء مجاناً

المملكة تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر عدد مترافعين عن السجناء مجاناً
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تواصل – فريق التحرير:

دخلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وذويهم (تراحم) في محافظة جدة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر مبادرة افتراضية عن بعد لأكبر عدد من المحامين مجتمعين للترافع عن قضايا السجناء مجاناً.

وكان المستشار القانوني عبدالله بن هاني المدني أول من طرح المبادرة، وقام بالعمل عليها والتنفيذ واختيار اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وذويهم ( تراحم جدة) لتكون أولى اللجان الوطنية التي تحظى بهذا الانجاز، وفقا لـ”المدينة”.

وقدم المدني شكره لرئيس لجنة تراحم جدة أحمد الحمدان على تسهيل تنفيذ المبادرة حتى تم تسجيل هذا النجاح.

 

 

 

 

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