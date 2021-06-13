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«الخضير» يوضح حكم وضع المصحف في السيارة لغرض التبرك

«الخضير» يوضح حكم وضع المصحف في السيارة لغرض التبرك
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم وضع المصحف في السيارة لغرض التبرك.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه: “من يضع في سيارته مصحفًا ويقول: (القرآن بركة إن نفعك وجوده وإلا فلن يضرك)، مع أنه لا يقرأ فيه في سيارته، هل فعله صحيح شرعًا؟.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “لا شك أن القرآن بركة، وهو مبارك والله -جل وعلا- يقول: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ} لكن لأيش؟ ليوضع في الرفوف وفي السيارات؟! {لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: ٢٩]، فهو مبارك لمن يتدبر، أما من يضعه في الرف أو في السيارة رجاء البركة أو دفع العين أو التعلُّق فالقرآن لم يُنزَل من أجل هذا، ولا فعله من سبق، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه”.

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