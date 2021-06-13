الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متى تتوافر السيارات الكهربائية رسمياً في المملكة.. مسؤول بـ«المواصفات» يجيب (فيديو)

متى تتوافر السيارات الكهربائية رسمياً في المملكة.. مسؤول بـ«المواصفات» يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب، اليوم الأحد، عن موعد توافر السيارات الكهربائية رسمياً عبر الوكالات في المملكة.

وقال وائل الذياب، خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن الهيئة تلقّت عدة طلبات من مجموعة شركات للحصول على شهادة اعتماد طراز سياراتها الكهربائية، مشيراً إلى أن الموعد يعتمد على جاهزية جهة التصنيع وقد يكون خلال شهر أو شهرين.

وأضاف أن التنوع المرتقب للسيارات الكهربائية في العالم سيعمل على خفض أسعارها في الأسواق، متوقعاً نزول أسعارها في المملكة مع انتشار التقنية وتطورها، مؤكدا على ضرورة حصول المشتري على شهادة المطابقة من “المواصفات والمقاييس”، حتى يستطيع طلب السيارة الكهربائية من الوكالات المختصة بذلك.

وتابع مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن النرويج والصين من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في تصنيع وترويج واستخدام السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أهمية الحصول على السيارة من الوكيل وذلك بعد تخليص إجراءات الشراء في الهيئة.

وأكّد على ضرورة حصول المشتري على شهادة المطابقة من “المواصفات السعودية”، حتى يستطيع طلب السيارة الكهربائية من الوكالات المختصة بذلك.

 

 

مواد ذات صلة

مصادر: المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية

مصادر: المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية

المواصفات توضح أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية

المواصفات توضح أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية

«المواصفات» تعلق على مقطع تغيير زيت الدفاية.. خطأ وقد يسبب كارثة (فيديو)

«المواصفات» تعلق على مقطع تغيير زيت الدفاية.. خطأ وقد يسبب كارثة (فيديو)

معلومات مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها (فيديو)

معلومات مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة