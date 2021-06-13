متى تتوافر السيارات الكهربائية رسمياً في المملكة.. مسؤول بـ«المواصفات» يجيب (فيديو)

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كشف مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب، اليوم الأحد، عن موعد توافر السيارات الكهربائية رسمياً عبر الوكالات في المملكة.

وقال وائل الذياب، خلال استضافته ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن الهيئة تلقّت عدة طلبات من مجموعة شركات للحصول على شهادة اعتماد طراز سياراتها الكهربائية، مشيراً إلى أن الموعد يعتمد على جاهزية جهة التصنيع وقد يكون خلال شهر أو شهرين.

وأضاف أن التنوع المرتقب للسيارات الكهربائية في العالم سيعمل على خفض أسعارها في الأسواق، متوقعاً نزول أسعارها في المملكة مع انتشار التقنية وتطورها، مؤكدا على ضرورة حصول المشتري على شهادة المطابقة من “المواصفات والمقاييس”، حتى يستطيع طلب السيارة الكهربائية من الوكالات المختصة بذلك.

وتابع مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن النرويج والصين من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في تصنيع وترويج واستخدام السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أهمية الحصول على السيارة من الوكيل وذلك بعد تخليص إجراءات الشراء في الهيئة.

وأكّد على ضرورة حصول المشتري على شهادة المطابقة من “المواصفات السعودية”، حتى يستطيع طلب السيارة الكهربائية من الوكالات المختصة بذلك.