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طبيب يكشف عن معلومة خاطئة متداولة بشأن الحمية الغذائية

طبيب يكشف عن معلومة خاطئة متداولة بشأن الحمية الغذائية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي عن معلومة خاطئة متداولة تتعلق بممارسة الحمية الغذائية.

وأوضح “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الحمية تمكن فاعليتها في أسلوب الحياة، وليس في حرمان النفس من الطعام، فينتج عنه شحوب البشرة، وضعف الجسم، واضطرابات نفسية.

وطبقاً للدراسات العلمية ينصح الأطباء بتناول الوجبات على فترات متباعدة وأن تتوفر بها العناصر الغذائية الأساسية كالخضروات والفاكهة مع تناول كميات محدودة من النشويات من خلال استشارة الطبيب المختص.

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