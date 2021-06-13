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«الحج والعمرة»: 4 حجاج في كل خيمة بالمشاعر المقدسة.. وهذه مهمة المرافق (فيديو)

«الحج والعمرة»: 4 حجاج في كل خيمة بالمشاعر المقدسة.. وهذه مهمة المرافق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أنه في السابق لم يكن هناك مرافق مع الحجاج، أما الآن فإنه من ضمن الاشتراطات وجود مرافق مع كل حافلة.

 وأضاف خلال لقاء مع برنامج” الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن هذا المرافق ليس مرشد وإنما هو مرافق صحي وإداري للعشرين حاج.

 وأشار إلى أن نسبة المرافقين للحجاج تتراوح ما بين وأحد لكل 4 حجاج، لافتا إلى أن عدد الحجاج فى كل خيمة بالمشاعر المقدسة لن تزيد عن 4 حجاج في كل خيمة.

وأشار إلى أن الزيادة في باقات الحج هذا العام تعكس قيمة الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، مؤكداً أن الحافلة الواحدة لن يتجاوز الموجدين فيها عن 20 شخص، مقابل 50 شخص في الأعوام السابقة.

 

 

 

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