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توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية على هذه المناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية وموجة غبار تعيق الرؤية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة بـ47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.

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