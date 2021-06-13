الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في «السوق المالية»

فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في «السوق المالية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن محمد القويز ‎رئيس مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في هيئة السوق المالية.

وقال القويز، عبر حسابه في “تويتر”: إيماناً بأهمية رأس المال البشري في قطاع السوق المالية، يسرنا فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في هيئة السوق المالية والذي يعتبر قناة التوظيف الرئيسية في الهيئة لحديثي التخرج، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشمل أهم أهداف البرنامج ما يلي:

• التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

• الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

• تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت.

• رفع مستوى المعرفة: الاطلاع والالمام بالأنظمة و اللوائح و اجراءات العمل ذات العلاقة.

مواد ذات صلة

مكافآت تصل إلى 11 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

مكافآت تصل إلى 11 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن بدء التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

«السوق المالية»: نعمل على تحفيز القطاع الخاص وتسهيل التمويل

«السوق المالية»: نعمل على تحفيز القطاع الخاص وتسهيل التمويل

مكافأة شهرية تصل لـ 11 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن موعد برنامج تأهيل الخريجين

مكافأة شهرية تصل لـ 11 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن موعد برنامج تأهيل الخريجين

«السوق المالية» تحيل شخصين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتضليل بتداول الأسهم

«السوق المالية» تحيل شخصين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتضليل بتداول الأسهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة