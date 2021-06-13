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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية وقانونية لدى شركة تطوير التعليم القابضة

وظائف إدارية وقانونية لدى شركة تطوير التعليم القابضة
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، للعمل بالرياض ، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- محلل خزينة (Treasury Analyst).
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة.
– ما لا يقل عن 1 سنوات خبرة.
– مهارات التحليل المالي المتقدمة.
– معرفة وتطبيق ممارسات ومبادئ المحاسبة المالية.
– معرفة متقدمة بالأنظمة المالية الآلية.
– مهارات الاتصال وإدارة العلاقات الوسيطة.
– مهارات العرض المتقدمة.
– شهادة في (النمذجة المالية باستخدام Excel) ميزة إضافية.
2- مساعد قانوني (Paralegal).
 درجة البكالوريوس في تخصصات ذات الصلة.
– خبرة (2) سنوات في دور مماثل.
– مهارات التوثيق.
– مهارات حاسوبية والبرامج ذات الصلة.
– مهارات العرض.
نبذة عن الشركة:
شركة تطوير التعليم شركة حكومية تابعة لوزارة التعليم (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.
التقديم على الوظائف:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة من خلال الرابط التالي ضغط هنا).

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