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استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار.. مبادرة من مجلس بلدي الرياض

استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار.. مبادرة من مجلس بلدي الرياض
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تواصل – الرياض:

كشف المجلس البلدي بالرياض، عزمه على إعداد مبادرة جديدة تتيح إنشاء مظلات مُصنعة بالأشجار خاصة بالسيارات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

وأوضح رئيس بلدي الرياض الأستاذ خالد العريدي، أن المظلات ستتم صناعتها وفق تصاميم مميزة تأتي ضمن ضوابط معينة، تراعي إبراز المظهر الحضاري والطبيعي، وتلغي التشوه البصري الذي تحدثه المظلات الصناعية، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأشار “العريدي”، إلى أن ضوابط المبادرة تتضمن إقامة المظلات بشوارع لا تقل عن 15 متراً، ولا يتجاوز طولها 3 أمتار، مع توحيد شكلها ولونها ومُلاصقة للجدار، على أن يتم تقسيم الطرق لتشمل منطقة مُخصصة للمظلات وأخرى للمشاة وثالثة لمرور السيارات.

ولفت رئيس بلدي الرياض، إلى أن المناقشات مع أمانة المنطقة أفرزت فكرة تطوير المبادرة لتتوافق مع رؤية (الرياض الخضراء) باقتراح استبدال مظلات السيارات المصنعة بالتشجير وفق ضوابط معينة تراعي المظهر الحضاري وتضمن سهولة الحركة المرورية، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم الطرق لتشمل منطقة مخصصة للمظلات وأخرى للمشاة وثالثة لمرور السيارات.

 

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