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خبراء يحذرون.. عملية احتيال خطيرة تستهدف مستخدمي «واتساب»

خبراء يحذرون.. عملية احتيال خطيرة تستهدف مستخدمي «واتساب»
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تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التقنية من سلسلة عمليات احتيال تستهدف مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp، والمصممة لخداع المستخدمين لتسليم قراصنة الإنترنت رموز التحقق السرية من أجل التحكم في حساباتهم، حيث يستخدم قراصنة الإنترنت مرة أخرى تقنية قديمة ظهرت سابقا عبر خدمة التراسل، والتي تخدع المستخدمين للاستيلاء على رمز التعريف الشخصي أو رمز التحقق للوصول إلى الحسابات الخاصة بهم على واتساب، والتحكم بها وحظر مالكيها من الوصول إليها، حسبما ذكرت صحيفة “express” البريطانية،

وكما هو الحال، يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب واتساب، عادةً رمز التحقق أو PIN كود، جنبًا إلى جنب مع رمز تم إنشاؤه عشوائيًا يتم إرساله عبر خاصية الرسائل القصيرة SMS، إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب الخاص بك على تطبيق التراسل.

وقد يكون السبب الرئيسي في انتشار عملية الاحتيال مرة أخرى، هو أن واتساب على وشك إجراء تغيير مهم، حيث كشف فريق WABetaInfo، وهي مدونة شهيرة تبحث في الإصدارات التجريبية من WhatsApp للكشف عن الميزات غير الجديدة القادمة للمنصة قبل إصدارها رسميا، عن دليل على ميزة جديدة تسمى “مكالمات فلاش”.

ويقترح الكود التجريبي للميزة على تطبيق واتساب، بأن خيار “مكالمات الفلاش” الجديد سيكون أكثر ملاءمة للمستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى الرد على المكالمة الواردة سيتمكن واتساب من التحقق من حسابك عن طريق التقاط المكالمة ومعالجتها في الخلفية بطريقة ذكية، مما يعني أن المستخدم لن يكون مضطرا لكتابة رموز للتحقق يدويا، كما تجعل حسابك أكثر أمانًا بطريقة افتراضية، ولكن بمجرد طرح ميزة “مكالمات الفلاش” يمكن أن توقف جميع تلك الهجمات في المستقبل.

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