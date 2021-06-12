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دعوى جنائية ضد طيار روسي قيّد شخصاً في «هليكوبتر» وحلق به في السماء (فيديو)

دعوى جنائية ضد طيار روسي قيّد شخصاً في «هليكوبتر» وحلق به في السماء (فيديو)
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تواصل – وكالات:

قررت لجنة التحقيقات الروسية رفع دعوى جنائية ضد طيار وافق على تنفيذ طلعة مع شخص تم إلصاقه بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق والتحليق فيه الأجواء.

وقالت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية، يليما ماركوفسكايا، اليوم السبت إن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية، مشيرة إلى أن السلطات صادرت المروحية من طراز “روبنسون آر 44” وتم منع الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقا.

وأشارت المسؤولة إلى أن الشخص الذي ألصق بالمروحية تم تصنيفه كضحية، على الرغم من أن الطلعة نفذت على ما يبدو بموافقته.

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