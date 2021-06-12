مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.