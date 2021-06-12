الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري.

وكانت وزارة الصحة⁩ قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل (1077) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (906) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (446,960) حالة ولله الحمد.

الصورة

مواد ذات صلة

باكستان.. الحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية عقوبة رفض لقاح «كورونا»

باكستان.. الحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية عقوبة رفض لقاح «كورونا»

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 15.6 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 15.6 مليون جرعة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1077 إصابة جديدة و 16 وفاة و906 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1077 إصابة جديدة و 16 وفاة و906 حالة تعافي

وزير الصحة: لا يمكن الحصول على شهادة تطعيم مزورة ضد «كورونا»

وزير الصحة: لا يمكن الحصول على شهادة تطعيم مزورة ضد «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>