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ضبط 4 مواطنين اعتدوا على عمال محطات الوقود وسلبوا أموالهم بالشرقية

ضبط 4 مواطنين اعتدوا على عمال محطات الوقود وسلبوا أموالهم بالشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم القبض على (4) أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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