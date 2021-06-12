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تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى «أوغندا»

تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى «أوغندا»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بالعاصمة الأوغندية “كامبالا” تنبيهاً مهماً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

وحذرت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر” المواطنين من القدوم إلى ‏أوغندا في الوقت الحالي، نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد ‏عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على ‏المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في ‏الدول الواقعة شرق إفريقيا.‏

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى ‏أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة ‏سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من ‏الحمى الصفراء.

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