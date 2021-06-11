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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وبحثية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة، وفق المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة البحوث/ برمجيات.

– أخصائي ترجمة البحوث/ دورة الحياة.

– أخصائي ترجمة البحوث/ نظام مدمج.

– كاتب ومحرر/ عمليات المختبرات الأساسية.

– عالم تحاليل المختبر/ المختبرات الأساسية.

– أخصائي علم المحيطات/ المختبرات الأساسية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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