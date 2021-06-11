7 نصائح مهمة لتحسين وظائف الرئتين بالعلاج الطبيعي

تواصل – وكالات :

أكدت صحيفة إنديان إكسبرس، اهمية تحسين وظائف الرئتين في ظل جائحة كورونا، حيث أصبحت العناية بصحة الرئتين ضرورة خاصة لدى الذين تعرضوا لعدوى كورونا الشديدة.

وكشفت الصحيفة عن أهم الطرق الطبيعية لتحسين وظائف الرئتين بالعلاج الطبيعي كالتالي:

التخفيف من ضيق التنفس:

– الوضع المائل للأمام

أثناء الجلوس على كرسي، احتفظ بوسادة في حضنك وأرح مرفقيك على الركبتين، وعند الوقوف يمكن الانحناء إلى الأمام على الحائط.

– الاستلقاء على البطن

يوصي الأطباء بشدة بهذه الوضعية المصابين كورونا ذوي الحالات الحرجة لتحسين وظائف الرئة، والحصول على الأكسجين.

– التنفس باستخدام البطن

التنفس عبر عضلة الحجاب الحاجز، يعني وضعية الجلوس أو الاستلقاء، ضع يدك على بطنك وتنفس ببطء حتى ينتفخ، ثم الزفير ببطء حتى يخلو من الهواء.

السعال وإزالة البلغم الرئوي

عندما تتأثر الرئتان بكورونا، فإنها تنتج بلغماً أكثر من الطبيعي، لتسهيل التنفس.

في مثل هذه المواقف، يمكن الاستعانة بالدورة النشطة لتقنيات التنفس، وهي تمارين تنفس تكون على النحو التالي:

– التحكم في الجهاز التنفسي

يُنصح بهذه التمارين جلوساً لإراحة العضلات الثانوية، خاصة في الرقبة. تنفس ببطء من الأنف، وعد حتى اثنين، ثم أزفر ببطء شديد من الفم، مع ضغط على الشفتين مثل النفخ على شمعة.

– التنفس العميق

خذ أنفاساً طويلة وبطيئة بالأنف، وحافظ على ارتخاء الصدر والكتفين. أزفر ببطء، بين 3 و مرات.

– النفخ

يتضمن الزفير مع فتح الفم والحلق لتحريك البلغم لأعلى في الشعب الهوائية الرئوية وتطهيرها. أخرج الهواء بسرعة من الرئتين من الفم والحلق، كما عند تنظيف النظارات. استخدم عضلات البطن، مع تجنب أي إجهاد يسبب صفيراً، وعند أداء التمرين الصحيح، تسمع قعقعة البلغم في الصدر.