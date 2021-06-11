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وكيل «وزارة الصحة»: جرعة واحدة من اللقاح غير كافية لمواجهة متحور دلتا

وكيل «وزارة الصحة»: جرعة واحدة من اللقاح غير كافية لمواجهة متحور دلتا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الجمعة، مدى تأثير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على سلالة “دلتا” المتحورة التي نشأت في الهند.

وأوضح أن انتشار هذه السلالة في بريطانيا دفع الحكومة هناك إلى الاستعجال في تغطية أكبر عدد ممكن من السكان بالجرعة الثانية من اللقاحات، حيث إن الجرعة الواحدة لا تكفي لمواجهة النسخة المتحورة من الفيروس التاجي.

وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أكدت أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%.

بدورها، كشفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن اللقاحات أقل فعالية ضد متغير دلتا الهندي الجديد.

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