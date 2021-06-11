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جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ «ناصر الشثري».. وابنه الشيخ «سعد الشثري» يؤم المصلين (صور)

جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ «ناصر الشثري».. وابنه الشيخ «سعد الشثري» يؤم المصلين (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أدت جموع غفيرة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم صلاة الميت على معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.

وقد أم المصلين الشيخ سعد الشثري نجل الفقيد، وأدى الصلاة مع سمو نائب أمير الرياض عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.

وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد دشنوا هاشتاق #وفاة_الشيخ_ناصر_الشثري، نعوا خلاله المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

والشيخ ناصر أبو حبيب هو ابن الشيخ عبدالعزيز الشثري ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعُرف الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري بـ“مستشار الملوك“، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

 

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