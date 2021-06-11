الشيخ «الخثلان» يوضح فضل العمرة في شهر ذي القعدة (فيديو)

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أوضح الشيخ سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، فضل أداء العمرة في شهر ذي القعدة عن غيره من الشهور.

وقال “الخثلان” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” المذاع عبر قناة “الرسالة”: “شهر ذي القعدة أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي أشهر قد خصها الله تعالى بالذكر في قوله: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ”.

وأوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن جميع عُمره النبي صل الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة.

وتابع: “اختلف العلماء أيهما أفضل العُمرة في شهر رمضان أم الأشهر الحرم، والأظهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله صل الله عليه وسلم “العمرة في رمضان تعدل حجة”.

وأكد على أن العمرة في الأشهر الحرم لها مزيد فضل وخصوصية، وهي في الأشهر الحرم أفضل عنها في غير الأشهر الحرم ما عدا رمضان.