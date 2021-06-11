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وزارة الدفاع تطرح عدداً من الوظائف في القوات البرية الملكية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في القوات البرية (سلاح الإشارة)، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، وترغب بشغلها بعدد من المواطنين السعوديين الحاصلين على المؤهلات المناسبة لسد حاجة الإدارة.

وبينت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس اتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة اتصالات.

– فني كهرباء لوحات وتحكم: شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

– فني اتصالات: شهادة الدبلوم في تخصص الاتصالات.

– فني شبكات حاسب آلي (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة أنظمة شبكات.

– مترجم: شهادة البكالوريوس في تخصص لغة إنجليزية وترجمة.

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت: (هنا)، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/ 11/ 1442هـ، ولمدة أسبوع.

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