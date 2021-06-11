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5 أعراض تحذيرية تكشف ضعف المناعة.. تعرّف عليها

5 أعراض تحذيرية تكشف ضعف المناعة.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

يعمل نظام المناعة في الجسم كحائط صد ضد الهجمات الفيروسية والبكتيرية والفطرية، ويحمي الإنسان من مسببات الأمراض القاتلة، وفي بعض الأحيان، ينجح الفيروس في التسلل إلى الجسم، وقد يكون ذلك بسبب ضعف جهاز المناعة.

وفيما يلي 5 علامات تحذيرية تشير إلى ضعف جهاز المناعة:

اضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة

يوجد 70% من جهاز المناعة في الأمعاء، و تحارب بكتيريا الأمعاء العديد من مسببات الأمراض وتعزز دور المناعة، بينما تحفز بكتيريا الأمعاء نمو الخلايا التائية، ولكن يمكن لنقص هذه البكتيريا، أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة واضطرابات المناعة الذاتية.

ويجب الاهتمام بالأطعمة والمشروبات التي تفيد صحة الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء، والابتعاد عن الدهون المشبعة والسكر الصناعي والاهتمام بالألياف والبروتينات.

التئام الجروح ببطء

تشكل المناعة دورًا كبير في منع التهاب الجروح، وتسمح بنمو خلايا جديدة فوق الجرح، وتشكيل نسيج ندبي للشفاء، وإذا لم تكن المناعة قوية بما يكفي، يكون من الصعب التئام الجروح.

وفي هذه الحالة، يجب الاهتمام بتناول فيتامين (د) و(ج) والزنك، كما يحتاج جسمك إلى الكولاجين من فيتامين سي.

التعب والإرهاق الشديد

يشعر بعض الأشخاص بالتعب حتى عند الحصول على قسط كاف من النوم، ويعتبر الشعور بإرهاق غير مبرر ومتكرر، علامة على ضعف نظام المناعة.

وتعمل التمارين الرياضية على تحسين صحة القلب والدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وزيادة تدفق الطاقة في الجسم، وتحفز أيضًا الغدة الدرقية، ما يساعد على التخلص من التعب والإرهاق.

نزلات البرد المتكررة

يعاني البالغون في المتوسط من الإصابة بالبرد مرتين أو ثلاثة مرات كل عام، ولكن في حال التعرض لنوبات البرد المتكررة، فهذا يشير بوضوح إلى ضعف جهاز المناعة، ويلعب نمط الحياة وممارسات النظافة دورًا في مكافحة العدوى المتكررة.

القلق والتوتر

في حالة التوتر، يطلق الجسم الكورتيكوستيرويدات التي تثبط فعالية جهاز المناعة عن طريق خفض عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم.

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