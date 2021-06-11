«الغذاء والدواء» توضح 3 طرق للحفاظ على الفواكه والخضراوات تجنباً للهدر

تواصل – فريق التحرير:

دعت الهيئة العاملة للغذاء والدواء، المواطنين للحفاظ على الموارد الغذائية بالطرق التي تحفظها لوقت أطول، بحيث تساهم في الحد من الهدر.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منشور توعوي يحتوي عدة نصائح للحفاظ على الفواكه والخضراوات لأطول فترة ممكنة، تحت عنوان “لا تسرف وكن عونًا على حماية مواردنا الغذائية من الهدر”.

ونص المنشور التوعوي على الالتزام بثلاث نصائح جاءت كالآتي:

1-للاستفادة من فائض الفواكه والخضراوات قم بتجفيفيها أو صنع المخللات منها.

2- تناول المخللات بشكل متوازن يعزز الهضم الصحي حيث تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك.

3- تقطيع الفواكه والخضراوات ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة تصل لـ6 أشهر.