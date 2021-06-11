معلومات جديدة عن شبكة تهريب المخدرات من النمسا إلى المملكة.. المسؤول صاحب مطعم لبناني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت قناة الإخبارية، عن معلومات جديدة بشأن المسؤول عن شبكة المخدرات المضبوطة في النمسا قبل تهريبها إلى المملكة.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية في النمسا، أن المسؤول هو صاحب مطعم لبناني الأصل يبلغ من العمر 50 عاماً، ولديه نسيب آخر يحمل الجنسية البلجيكية ومتورط معه، وصادر ضده مذكرة اعتقال من البرازيل لتهريبه الكوكائين.

وأشار إلى أن المطعم يعد مركزاً لتجارة حبوب الكوكائين المخدرة بأوروبا ومخصص للتهريب للمملكة.

وكانت الشرطة النمساوية، قد تمكنت يوم الأربعاء، من ضبط شبكة للاتجار في العقاقير المخدرة والمنشطات، بتهمة شحن 30 طناً من أقراص “الكبتاجون اللبناني” إلى المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، تقارب قيمتها 180 مليون دولار.

وأوقفت الشرطة 15 شخصا عددا من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد المخدرة إلى المملكة، ويأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكبتاجون إلى المملكة.