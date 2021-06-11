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هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

رد الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، على سؤال بشأن الوفاة يوم الجمعة وهل هي من علامات حسن الخاتمة.

وأكد الشيخ المصلح، في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، على أن حسن الخاتمة تتعلق بالعمل وليس للزمان ولا للمكان في ذلك أثر، إلا أن يكون قصد لخير في مكان أو كان متلبسا بطاعة وإحسان”.

وتابع قائلا: “أما الزمان في ذاته فليس فيه دلالة على حسن الخاتمة، وما جاء من أن الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يُوقى صاحبه عذاب القبر أو يأمن فتنة القبر، فهذا ليس بصحيح وإن كان صححه بعض أهل العلم، لكنه ليس بصحيح، ثم أن هذا في حق من آمن وحسن عمله فهذا سبب يقي صاحبه عذاب وفتنة القبر”.

وتابع: “الخلاصة أنه لم يثبت في الموت يوم الجمعة فضيلة خاصة، وهو شيء لا يختاره الإنسان أصلا”.

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