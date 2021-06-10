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9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وتقي من السرطان.. تعرف عليها

9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وتقي من السرطان.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تقي من الأمراض وتساعد في تعزيز صحة الجسم.

ومضادات الأكسدة، هي مركبات ينتجها جسم الإنسان وتوجد أيضًا في الأطعمة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن مضادات الأكسدة تنقي الجسم من الجذور الحرة، التي يمكن أن تعطل الخلايا أو تتلفها، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

وفيما يلي أهم مصادر الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

– الشوكولاتة الداكنة

وفقًا لمجلة “نيورو سينس”، يعمل الفلافونويد وحبوب الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة الداكنة كمضادات للأكسدة وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان وصحة القلب وفقدان الوزن.

– الخرشوف

الخرشوف غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة بما في ذلك حمض الكلوروجينيك. لقد ثبت أن هذا الحمض يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 وحتى أمراض القلب. يُقترح غليها قبل تناولها لزيادة محتوى مضادات الأكسدة فيها.

– التوت الأحمر

يحتوي التوت على مضادات أكسدة فريدة تسمى “ليسيوم بارباروم بوليساكيارديس”، والتي ترتبط بخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والسرطان وكذلك مكافحة شيخوخة الجلد. من المعروف أنها تزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بسرعة.

– الفاصولياء

ثبت أن الفاصولياء من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، إذ أنها تحتوي على كيمبوفيرول، وهو مضاد للأكسدة مرتبط بتقليل الالتهاب المزمن ونمو السرطان المكبوت.

– الشمندر

الشمندر مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. كما أنه غني بالبيتالين، وهو مضاد للأكسدة يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

– السبانخ

السبانخ مصدر غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنهما فعالان في التحكم في مشاكل الطول الموجي للضوء.

– الجوز

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “كريتيكال ريفيوز” المختصة بعلوم الغذاء والتغذية، فإن الجوز غني بمضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي، وتتحكم أيضًا في الالتهاب والوزن وتقي من أمراض خطيرة مثل السرطان.

– الشوفان

وفقاً للخبراء، فإن الشوفان غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

– الفراولة

بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين C، فهي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لقد ثبت أن الأنثوسيانين يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.

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