وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري

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توفي،مساء الخميس ، معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري بعد معاناة مع المرض .

والشيخ ناصر أبو حبيب هو ابن الشيخ عبدالعزيز الشثري ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعُرف الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري بـ“مستشار الملوك“، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

ونعى رواد موقع “تويتر” الشيخ الشثري إثر تداول خبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته « إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ».