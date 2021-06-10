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ما هي أفضل الأوقات لصلاة الاستخارة؟ المصلح يجيب (فيديو)

ما هي أفضل الأوقات لصلاة الاستخارة؟ المصلح يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أفضل الأوقات لصلاة الاستخارة، وهل هناك وقت يخص صلاة الاستخارة؟.

وقال الشيخ المصلح: “إنه ليس ثمة وقتٍ يخص صلاة الاستخارة، وإنما بين كل أذانين صلاة فإذا جعلها استخارة كان قد تحرى وقتًا لا يرد الله تعالى فيه سائلاً فهو من مواطن إجابة الدعاء”.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد المصلح، إن من الأوقات الفاضلة أيضاً وقت الأسحار وأدبار الصلوات وما أشبه ذلك.

 

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