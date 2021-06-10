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«البيئة» تكشف تفاصيل القضاء على «سرب جراد» هاجم إحدى قرى «الطائف» (فيديو)

«البيئة» تكشف تفاصيل القضاء على «سرب جراد» هاجم إحدى قرى «الطائف» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لقسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، من القضاء على سرب جراد مساء أمس الاربعاء في قرية الخرائق شرق مركز سديرة جنوب المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن عمليات المكافحة التي نفذتها الفرق جاءت بعد عمليات الاستكشاف والتي بدأت مطلع هذا الاسبوع واستهدفت مواقع واسعة من المحافظة حتى رؤية السرب و تتبعه لمكان مبيته بقرية الخرائق شرق مركز سديرة، وفقاً لـ”المدينة”.

وأشار القاضي إلى أن فرق مكافحة الجراد بالطائف مستمرة في عمليات الاستكشاف ولن تتهاون في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي من أجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل الزراعية بإذن الله

ودعا القاضي في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد “بلغ” أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

 

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