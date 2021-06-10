الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فلكية جدة: هلال «ذو القعدة» يزين سماء المملكة.. غداً

فلكية جدة: هلال «ذو القعدة» يزين سماء المملكة.. غداً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال شهر ذي القعدة سيرصد بعد غروب الشمس يوم الجمعة 11 يونيو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأضافت الجمعية، في بيان لها: “القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه باليوم السابق، وأصبح مرتفعاً في السماء، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى الإهلال وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه”.

وتابعت الجمعية: “سيلاحظ الراصد بالعين المجردة خلال بضعة ليالي أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم”.

مواد ذات صلة

مساء اليوم.. «القمر البدر» بلونه الأحمر والبرتقالي يزين سماء المملكة

مساء اليوم.. «القمر البدر» بلونه الأحمر والبرتقالي يزين سماء المملكة

يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: القمر يقترن بالمريخ في هذا الموعد

يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: القمر يقترن بالمريخ في هذا الموعد

«هلال رجب» يزيّن سماء المملكة مساء اليوم

«هلال رجب» يزيّن سماء المملكة مساء اليوم

ما حقيقة ظهور «أندروميدا» أكبر من القمر مرئية بالعين؟ توضيح من «فلكية جدة»

ما حقيقة ظهور «أندروميدا» أكبر من القمر مرئية بالعين؟ توضيح من «فلكية جدة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة