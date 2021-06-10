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أمير الرياض يعزي في وفاة مستشاره الخاص والمشرف على مكتبه: ذكرى طيبة ترك أثرها طوال فترة عمله

أمير الرياض يعزي في وفاة مستشاره الخاص والمشرف على مكتبه: ذكرى طيبة ترك أثرها طوال فترة عمله
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تواصل – فريق التحرير:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة معالي المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله – خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة في محافظة الخرج.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأكد سموه الذكرى الطيبة والسيرة الحسنة للفقيد الذي ترك أثرها طوال فترة عمله في إمارة الرياض.
فيما أعربت أسرة بن فويز عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

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