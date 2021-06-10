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نائب أمير الرياض لـ«الجندي السبيعي»: بيض الله وجهك.. هذا ديدن رجال أمننا

نائب أمير الرياض لـ«الجندي السبيعي»: بيض الله وجهك.. هذا ديدن رجال أمننا
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تواصل – فريق التحرير:

زار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ظهر اليوم الخميس، الجندي سحمي بن فيصل السبيعي المصاب بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

ونقل نائب أمير المنطقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وتمنياتهما له بالشفاء العاجل، مثمنًا تضحياته في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن لحظة دخوله على المصاب بقسم التنويم بالمستشفى العام: بيض الله وجهك والحمد لله على السلامة.. والله يرحم خويك ويبارك فيك.. وهذا ديدن رجال أمننا الإقبال والشجاعة وبإذن الله ترجع للميدان ومع زملائك الأبطال”.

وفي ختام الزيارة قدم شكره وتقديره لإدارة مستشفى وادي الدواسر العام وللطاقم الطبي ولمنسوبي التطوع الصحي، على ما يقدمونه من جهود وخدمات صحية عالية للمرضى وللمستفيدين من المستشفى”.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة الرياض، محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان؛ حيث اطمأن على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مهمة رسمية شرق المحافظة، واستشهد فيها زميله المشاعلة”.

 

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