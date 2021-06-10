بعد يومين فقط من «صفعة ماكرون».. القضاء يُصدر حكما على المتهم بلطم رئيس فرنسا

تواصل – وكالات

قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بالسجن 4 أشهر مع النفاذ و14 شهرا مع وقف التنفيذ على شاب صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد يومين من الحادثة.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية”، يبلغ داميان تاريل من العمر 28 عاما، وتم القبض عليه بعد الضربة المباغتة التي وجهها لماكرون على وجهه بصوت مسموع، أول أمس الثلاثاء، بينما كان الرئيس الفرنسي يوجه التحية لحشد جنوب شرقي البلاد.

وقال تاريل للمحققين إنه ضرب دون تفكير، على حد قول مكتب المدعي العام،

ويُعاقب على تهمة العنف ضد شخص منوط بسلطة عامة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار).

وأظهرت مقاطع مصورة حققت انتشارا كاسحا حول العالم، مهاجم ماكرون وهو يصفع خد الرئيس الأيسر، وحراسه الشخصيين يدفعون الرجل بعيدا خلال لقاء وتحية سريعة مع أفراد من الجمهور، الذين تم إبقاؤهم خلف حواجز مرور.

وسُمع المهاجم وهو يصرخ “مونتغوي! سان دوني!” وهي صرخة حرب ملكية عمرها قرون، قبل أن ينهي هتافه بـ”تسقط الماكرونية“.

وقال تاريل للمحققين إنه كان قريبا لحركة الاحتجاج الاقتصادي “السترات الصفر” التي هزت رئاسة ماكرون عام 2019، كما أن لديه قناعات سياسية يمينية أو يمينية متطرفة دون أن يكون عضوا في حزب أو جماعة، وفقا لمكتب المدعي العام.