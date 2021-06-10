وظائف إدارية وتقنية شاغرة لدى شركة

3- مسئول تجارة المنتجات الخاصة.

(Special Products Trader)

– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد – يفضل الدرجة ماجستير.

– خبرة 6 أشهر في مجال الجدولة / العمليات أو تحليل السوق / التحسين.

– اإطلاع على الطلب العالمي على المنتجات والعرض ، وديناميكيات السوق ، وفرص المراجحة.

– التواصل الجيد مع المستخدمين النهائيين والأطراف المقابلة في جميع أنحاء العالم.

4- مدقق أول (Senior Auditor).

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية – يفضل الماجستير.

– يفضل الحصول على شهادة CIA و CISA و CPA أو العمل من أجل الحصول عليها.

– خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.