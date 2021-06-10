وظائف إدارية وتقنية شاغرة لدى شركة

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أعلنت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات (Aramco Trading) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- ممثل العلاقات العامة.
(PR Representative)
– درجة البكالوريوس في الشؤون العامة والخدمات أو الأعمال والإدارة أو الاتصالات أو العلوم الاجتماعية.
– ما لا يقل عن 5 – 7 سنوات خبرة ذات صلة.
– خبرة ميدانية خاصة في مجالات العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية.
– العمل كمتحدث باسم الشركة في الردود على الاستفسارات العامة التي تطلب معلومات عن البرامج والمشاريع والسياسات بطريقة تعكس بدقة سياسة الشركة الحالية، بالإضافة لشرح وتفسير سياسات وبرامج الشركة بطريقة سيتم فهمها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الشركة وموظفيها ؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على التعليقات السلبية
2- مسئول تجاري (Trader).
– إدارة المحفاظ التجارية و تنفيذ عمليات التداول.
– إجراء المفاوضات والمعاملات التجارية للحصول على قيمة من السوق.
– تطوير والتوصية وتنفيذ استراتيجيات تتماشى مع استراتيجية الأعمال العالمية.
3- مسئول تجارة المنتجات الخاصة.
(Special Products Trader)
– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد – يفضل الدرجة ماجستير.
– خبرة 6 أشهر في مجال الجدولة / العمليات أو تحليل السوق / التحسين.
– اإطلاع على الطلب العالمي على المنتجات والعرض ، وديناميكيات السوق ، وفرص المراجحة.
– التواصل الجيد مع المستخدمين النهائيين والأطراف المقابلة في جميع أنحاء العالم.
4- مدقق أول (Senior Auditor).
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية – يفضل الماجستير.
– يفضل الحصول على شهادة CIA و CISA و CPA أو العمل من أجل الحصول عليها.
– خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال المراجعة الداخلية.
التقديم:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading):
– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )
* التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).
* وللإطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.