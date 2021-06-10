الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ

خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن تفاصيل أنشطتها وجهودها منذ انطلاقة الدورات الصيفية قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضحت الجمعية أن إحصائية صيف مكنون تشمل ما يلي:

– 280 دورة صيفية

– 2423 حلقة

– 42479 مستفيدة

وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض أن هذه الإحصائيات تشمل الفترة منذ انطلاق الدورات  الصيفية قبل أسبوعين، وحتى تاريخ اليوم الخميس 19-10-1442هـ.

 

 

 

مواد ذات صلة

بتلاوة نموذجية دون أي أخطاء.. ثلاث أخوات يجتزن اختبار الخاتمات بـ«مكنون» في يوم واحد

بتلاوة نموذجية دون أي أخطاء.. ثلاث أخوات يجتزن اختبار الخاتمات بـ«مكنون» في يوم واحد

«خيركم» تختتم الفصل الثاني بـ157 ألف مستفيد ومستفيدة

«خيركم» تختتم الفصل الثاني بـ157 ألف مستفيد ومستفيدة

وكيل وزارة الموارد البشرية أثناء زيارته لـ«مكنون»: نمضي يداً بيد نحو الإنجازات

وكيل وزارة الموارد البشرية أثناء زيارته لـ«مكنون»: نمضي يداً بيد نحو الإنجازات

47 دورة للبنين و308 دورة نسائية باكورة دورات «مكنون» الصيفية لهذا العام

47 دورة للبنين و308 دورة نسائية باكورة دورات «مكنون» الصيفية لهذا العام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة