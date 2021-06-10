خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ

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أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن تفاصيل أنشطتها وجهودها منذ انطلاقة الدورات الصيفية قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضحت الجمعية أن إحصائية صيف مكنون تشمل ما يلي:

– 280 دورة صيفية

– 2423 حلقة

– 42479 مستفيدة

وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض أن هذه الإحصائيات تشمل الفترة منذ انطلاق الدورات الصيفية قبل أسبوعين، وحتى تاريخ اليوم الخميس 19-10-1442هـ.