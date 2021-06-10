خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، عن تفاصيل أنشطتها وجهودها منذ انطلاقة الدورات الصيفية قبل أسبوعين تقريبا.
وأوضحت الجمعية أن إحصائية صيف مكنون تشمل ما يلي:
– 280 دورة صيفية
– 2423 حلقة
– 42479 مستفيدة
وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض أن هذه الإحصائيات تشمل الفترة منذ انطلاق الدورات الصيفية قبل أسبوعين، وحتى تاريخ اليوم الخميس 19-10-1442هـ.
في أسبوعين من انطلاقة الدورات الصيفية ⛱
أكثر من (٤٢) ألف طالبة يصحبن كتاب الله بمدارس#جمعية_مكنون🌟pic.twitter.com/4XcJTeAseL
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk)June 10, 2021