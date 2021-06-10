وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

على مسمى:

– ممثل العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الشؤون العامة والخدمات، إدارة الأعمال، الإدارة، الاتصالات، العلوم الاجتماعية).

– مسؤول التوريد والتجارة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.