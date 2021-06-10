وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.
على مسمى:
– ممثل العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الشؤون العامة والخدمات، إدارة الأعمال، الإدارة، الاتصالات، العلوم الاجتماعية).
– مسؤول التوريد والتجارة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:هنا.