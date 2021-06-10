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تنبيه من «الأرصاد».. أمطار غزيرة على أضم وميسان حتى التاسعة مساء

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار غزيرة على أضم وميسان حتى التاسعة مساء
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله – تضمن هطول أمطار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى المساء.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، أضم، وميسان، ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى التاسعة مساء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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