بسيولة 14.3 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة توالياً

تواصل- الرياض:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث أستطاع المؤشر تجاوز مستوى 10800 نقطة لأول مرة منذ 2014 أثناء التعاملات، إلا أنه لم ينجح بالمحافظة على هذا المستوى ليغلق دونه، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10796 نقطة مرتفعا بنحو 6 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 14.3 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 387.1 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 503.9 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي والدوائية على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.6 في المائة للأول ونحو 10 في المائة لسهم الدوائية محققا أعلى إغلاق منذ 2006 عند مستوى 55.6 ريالا للسهم.

بالمقابل تراجعت أسهم البنك السعودي الفرنسي وسابك بنحو 1.2 و0.3 في المائة، بينما تراجع سهم معادن بنحو 1.4 في المائة، كذلك نجد عملية جني أرباح لسهم صافولا بعد عدة جلسات من المكاسب.

إلى ذلك، صعدت أسهم 65 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم ذيب والدوائية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه سهم الدريس بعد صعوده 6.2 في المائة ليسجل أعلى إغلاق منذ عام 2006.

ايضا ارتفعت أسهم كل من العبد اللطيف وزجاج والكيميائية الأساسية و إكسترا وكذلك الجبس بنسبة 4 في المائة، حيث سجل سهم “إكسترا” اعلى إغلاق منذ الإدراج.

قابل ذلك تراجع أسهم 121 شركة تصدرها أسهم تبوك الزراعية 2.4 في المائة، تلاه أسهم فتيحي 2.3 في المائة وسط استمرار التراجع على السهم للجلسة الثالثة على التوالي، كذلك انخفضت أسهم المتطورة وأيان بنحو 2.1 في المائة لكل منهما.