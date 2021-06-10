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«هدف»: 20 ألف موظفة سجّلن في «وصول» بعد تمديد فترة الاستفادة

«هدف»: 20 ألف موظفة سجّلن في «وصول» بعد تمديد فترة الاستفادة
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تواصل – واس :

وصل عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، إلى 20 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج في نوفمبر (2020) وحتى شهر مايو (2021)، وذلك وفقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وجاء تنامي أعداد الموظفات المسجلات في “وصول”، نظراً للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعوداً على التحسينات الجديدة على البرنامج، فقد رفع “هدف” سقف الدعم المالي للمستفيدات من “وصول” إلى 1100 ريال بدلاً عن 800 ريال شهرياً. ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات، اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهراً بدلاً عن 12 شهراً.

وحرصاً على سلامة المستفيدات من برنامج “وصول” وضمان الجودة والأمان في النقل، تقدم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج “وصول” 13 منطقة هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابطهنا.

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