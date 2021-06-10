«هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي» تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر الهيئة بالرياض.

وأوضحت أن التقديم متاح للسعوديين فقط، بالمسمى الوظيفي “سكرتير تنفيذي”.

وكشف الهيئة عن شروطها للمتقدمين كالتالي :

– حصول المتقدم على درجة دبلوم في السكرتارية التنفيذية أو ما يعادلها.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات المهام.

– مهارات ممتازة في إدارة الوقت.

– مهارات تنظيمية متطورة.

ومهارات اتصال شفهية وكتابية كبيرة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال لينكد إن :هنا.