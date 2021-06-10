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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي» تعلن عن وظائف شاغرة

«هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي» تعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمقر الهيئة بالرياض.

وأوضحت أن التقديم متاح للسعوديين فقط، بالمسمى الوظيفي “سكرتير تنفيذي”.

وكشف الهيئة عن شروطها للمتقدمين كالتالي :

– حصول المتقدم على درجة دبلوم في السكرتارية التنفيذية أو ما يعادلها.

– القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات المهام.

– مهارات ممتازة في إدارة الوقت.

– مهارات تنظيمية متطورة.

ومهارات اتصال شفهية وكتابية كبيرة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال لينكد إن :هنا.

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