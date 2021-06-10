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«حساب المواطن» يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو

«حساب المواطن» يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو
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تواصل – فريق التحرير:

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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