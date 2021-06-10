بالفيديو.. رصد مخالفات جسيمة بمكاتب تأجير السيارات في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

نفذ عدد من فرق الرقابة التابعة لعدد من الجهات المعنية جولات تفتيشية على عدد من مكاتب تأجير السيارات.

وشارك في الحملة التفتيشية كل من شرطة منطقة الرياض، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والدوريات الأمنية.

وضبطت الفرق الرقابية عدداً من المكاتب كانت تدار بواسطة عمالة وافدة قاموا جميعاً بالهروب فور وصول الجهات المعنية؛ حيث إن القطاع موطن بالكامل ما يعني أن عملهم في المكاتب مخالف.

وتقرر إغلاق عدد من المكاتب لممارستها نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص، إضافة لقيامها بوضع شروط مخالفة خلف عقد التأجير، وقيامهم بتغيير الزيوت والفلاتر وإجراء صيانة للسيارات بشكل مخالف.

وعرض الإعلامي فيصل العبدالكريم قصة أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لتلك المكاتب، حيث توجه ابنه لاستئجار سيارة ووافق المكتب على التأجير رغم أن الابن عمره 18 عاماً ولا يجيد القيادة.

وقام الابن بالتوقيع على سند لأمر بمبلغ 21 ألف ريال رغم أن عقد التأجير كان 700 ريال، وقام بصدم السيارة بعد التأجير، وفوجئ الأب بتوقيف خدماته بسبب مطالبة المكتب بتسديد مبلغ السند.

جولة رقابية على عدد من مكاتب تأجير السيارات تكشف على عدد من المخالفات الكبيرة وأهمها توقيع العملاء على سندات لأمر وهذه مخالفة أتت بسبب حسن نية البعض وتوقيعهم على أي ورقة تعطى لهم فالحذر الحذر ..

الجولة كانت مع هيئة النقل والتجارة والموارد البشرية والبلدية والجهات الأمنية.

ج1pic.twitter.com/Ul3krDc8Sh — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim)June 9, 2021