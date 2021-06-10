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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«سعود الطبية» تحذر من تناول الفيتامينات دون حاجة مرضية أو استشارة الطبيب

«سعود الطبية» تحذر من تناول الفيتامينات دون حاجة مرضية أو استشارة الطبيب
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تواصل – فريق التحرير :

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من تناول الفيتامينات دون الحاجة المرضية إليها، مؤكدةً أن تناولها من باب الوقاية خطأ كبير، ودون استشارة الطبيب خطأ أكبر.

وشددت المدينة على ضرورة التغذية السليمة بوجبات متكاملة للحصول على كل ما يحتاجه الجسم.

وكانت المدينة قد قدمت عدة نصائح لعلاج آلام الحوض، منها الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد القيام بأنشطة حركية، ووضع القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات يوميًا، وممارسة الرياضة مثل تمارين تمدد الحوض وتمارين الاندفاع.

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